Bộ Nội vụ phản hồi thắc mắc về thời gian dừng trợ cấp theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Trả lời văn bản của Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), Bộ Nội vụ cho biết, Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ “chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025”.

Căn cứ Kết luận số 183-KL/TW và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6383/BNV-TCBC gửi các bộ, ban, ngành và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng, thời điểm và trách nhiệm giải quyết chính sách, chế độ.

Liên quan đến việc chi trả chính sách, chế độ, Văn bản số 322-CV/ĐU đã giao Bộ Tài chính “chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025”.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ cho đối tượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183- KL/TW.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, Bộ này đề nghị Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.