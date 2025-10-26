Chi tiết 5 phương án loại bỏ thủ tục hành chính không cần thiết

Đây là bước triển khai cụ thể Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, nhằm hình thành cơ chế "cơ quan nhà nước tự khai thác thông tin, người dân không phải nộp lại".

Công văn 6723 của Bộ Tư pháp kèm 3 phụ lục hướng dẫn chi tiết phương thức rà soát, biểu mẫu tổng hợp và 5 phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất.

Theo Bộ Tư pháp, việc rà soát tập trung vào các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ chứa ít nhất một trong 15 loại giấy tờ có thể thay thế bằng dữ liệu, dựa trên danh mục Bộ Công an đã thống kê.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố sẽ nhập kết quả rà soát vào phụ lục được gửi kèm. Trường hợp phát hiện thêm các thủ tục có thể cắt giảm, các đơn vị cần cập nhật bổ sung; nếu không thống nhất với danh mục đã công bố, phải nêu rõ lý do với từng thủ tục cụ thể.

Các bộ, ngành và các địa phương được yêu cầu quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

5 phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan lựa chọn một trong năm phương án cụ thể khi rà soát:

Thứ nhất, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử. Cơ quan nhà nước sẽ chủ động tra cứu, khai thác thông tin trên các cơ sở dữ liệu, thay vì yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ.

Thứ hai, cắt giảm hoàn toàn thành phần hồ sơ nếu thông tin không còn cần thiết cho việc giải quyết thủ tục.

Thứ ba, nếu thông tin vẫn cần nhưng chưa thể thay thế bằng dữ liệu, phải nêu rõ lý do để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện.

Thứ tư, với những thủ tục trùng lặp, không còn phù hợp, có thể đề xuất bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính.

Thứ năm, đề nghị các bộ, ngành chủ quản cơ sở dữ liệu cung cấp thêm các trường thông tin cần thiết để bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Trong quá trình rà soát, các cơ quan phải ghi rõ điều, khoản, điểm, biểu mẫu hoặc phụ lục của văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bãi bỏ. Đồng thời, nếu việc thay thế hồ sơ bằng dữ liệu đòi hỏi điều chỉnh mẫu đơn, tờ khai để bổ sung thông tin phục vụ tra cứu phải nêu cụ thể trong báo cáo.

Hoàn thành trước ngày 15/11

Đối với các thủ tục hành chính đặc thù do địa phương ban hành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đồng thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để bỏ yêu cầu người dân nộp giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/11 hoặc trình tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Bộ Tư pháp cũng công bố danh sách cán bộ đầu mối tại Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Công văn 6723 không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Việc triển khai 5 giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt: chuyển từ cơ chế "người dân phải nộp" sang "cơ quan tự khai thác dữ liệu", giảm bớt giấy tờ, chi phí và phiền hà, hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ và minh bạch hơn.