Quy định mới về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM thông báo tình hình việc làm định kỳ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về BHTN, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tại Điều 8, Nghị định 374 quy định 5 trường hợp bảo lưu thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) để cộng dồn và tính cho lần hưởng sau.

Thứ nhất là bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động hưởng TCTN mà còn một số tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp.

Nếu người lao động có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng đến đủ 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp được bảo lưu.

Nếu người lao động đóng BHTN trên 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp không được bảo lưu.

Thứ hai là bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động bị hủy quyết định hưởng TCTN.

Khi người lao động bị hủy quyết định hưởng TCTN thì thời gian đóng BHTN được bảo lưu là thời gian đóng mà chưa hưởng trợ cấp.

Thứ ba là bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng.

Nếu người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 41 Luật Việc làm (có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; theo đề nghị của người lao động) thì thời gian được bảo lưu là thời gian đã đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp.

Thứ tư là bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp.

Trong trường hợp người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng TCTN thì được bảo lưu. Thời gian bảo lưu tương ứng với số tháng hưởng TCTN mà người lao động không nhận tiền.

Thứ năm là bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp.

Tại Khoản 6 Điều 8, Nghị định 374 quy định thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã được hưởng TCTN (nguyên tắc là mỗi tháng đã hưởng trợ cấp tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN) và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp được bảo lưu.