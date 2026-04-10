"Chạy đua" tiếp nhận, giải quyết chế độ với cán bộ không chuyên trách

Mở cửa tiếp nhận vào công chức

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nhiều địa phương đã công bố kế hoạch, thông báo tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội.

Tại Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã năm 2026, nhằm bổ sung đội ngũ theo chỉ tiêu biên chế được giao. Văn bản yêu cầu việc tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh và căn cứ vào vị trí việc làm.

Tại Tuyên Quang, địa phương thông báo tiếp nhận vào làm công chức đợt 2 năm 2026 đưa ra tổng số 146 chỉ tiêu. Theo số liệu của địa phương, đến cuối tháng 1/2026, cấp xã có 3.447 cán bộ, công chức, thấp hơn định mức 3.510 người, tương ứng thiếu 63 người.

Trong khi đó, Đắk Lắk xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức với 257 chỉ tiêu. Toàn tỉnh có 75 xã, phường đăng ký tiếp nhận, trong bối cảnh còn 1.649 biên chế cấp xã chưa sử dụng.

Các địa phương đều xác định rõ đối tượng tiếp nhận là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước thời điểm Nghị định 170/2025/NĐ-CP có hiệu lực, cùng với một số nhóm khác như đội viên trí thức trẻ hoặc người đang làm việc trong hệ thống chính trị được giao biên chế.

Nhiều địa phương thông báo kế hoạch tiếp nhận đội ngũ không chuyên trách vào công chức (Ảnh: DT).

Điều kiện cao, sàng lọc qua sát hạch

Các địa phương thống nhất áp dụng hình thức kiểm tra, sát hạch thay cho thi tuyển thông thường.

Quy trình gồm hai bước: kiểm tra hồ sơ và tổ chức sát hạch. Hồ sơ được rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ. Người đủ điều kiện sẽ tham gia sát hạch, chủ yếu bằng hình thức vấn đáp.

Nội dung sát hạch tập trung vào kiến thức chung về hệ thống chính trị, pháp luật liên quan đến công vụ, cùng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Ngoài ra, thí sinh phải trả lời câu hỏi về hiểu biết tình hình địa phương, cơ quan dự tuyển và kỹ năng xử lý công việc.

Điểm sát hạch được tính theo thang 100, người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu.

Điều kiện đăng ký được đặt ra tương đối chặt chẽ. Người dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và đủ sức khỏe. Trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, người đăng ký phải có ít nhất 5 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một số vị trí yêu cầu là đảng viên; trường hợp chưa là đảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn phát triển Đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị.

Tại Đắk Lắk, kế hoạch đặt thời gian kiểm tra hồ sơ từ ngày 11-15/4/2026, tổ chức sát hạch trước ngày 5/5 và hoàn tất công nhận kết quả trước ngày 10/5.

Chạy đua phương án trước hạn chót 31/5

Song song với việc tiếp nhận vào công chức, nhiều địa phương tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tại Hà Tĩnh, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường rà soát, tuyên truyền và hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, gửi về Sở trước ngày 4/4. Thời điểm nghỉ việc được xác định từ ngày 1/5. Văn bản nêu rõ, việc bố trí lực lượng này chỉ kéo dài đến trước ngày 31/5.

Tại Đà Nẵng, Sở Nội vụ yêu cầu các địa phương hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ trước ngày 20/4 để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, cơ quan này đưa ra các phương án xử lý gồm: tiếp nhận vào làm công chức đối với trường hợp đủ điều kiện; ký hợp đồng lao động theo Nghị định 173/2025/NĐ-CP hoặc bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Các văn bản cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, rà soát hồ sơ và đảm bảo tiến độ thực hiện. Trường hợp chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Việc đồng loạt ban hành kế hoạch tiếp nhận, sát hạch và giải quyết chế độ cho thấy các địa phương đang triển khai nhiều phương án đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, từ bổ sung vào hệ thống công chức đến sắp xếp, bố trí lại hoặc thực hiện chính sách tinh giản theo quy định hiện hành.