Công việc cho thu nhập gấp 10 lần của cán bộ không chuyên trách nghỉ việc

Giữa trưa oi ả, chị Hoàng Thị Hà (ở xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh) vẫn tất bật chạy xe máy trên con đường làng quen thuộc, mang hàng hóa phân phối đến tận các cửa hàng tạp hóa.

9 tháng kể từ khi nghỉ công việc văn thư ở xã, chị bắt tay khởi nghiệp mở tiệm giặt là và trở thành đại lý phân phối của một hãng nước giặt xả. Công việc khiến chị bận rộn cả ngày, có khi làm việc đến quên ăn, quên ngủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chị Hà bắt đầu công việc mới với nhiều thuận lợi (Ảnh: NVCC).

Chị Hà kể đây là công việc chân tay, nhưng chính sự bận rộn của nó giúp chị có những trải nghiệm nghề nghiệp mới đầy hứng khởi. Đặc thù công việc hiện tại khác hẳn so với vị trí văn thư mà chị đảm nhiệm hơn 10 năm ở xã.

Tuy nhiên, trừ các chi phí, công việc này mang về cho chị thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng. Đây là số tiền mà chị chưa bao giờ có được khi làm cán bộ không chuyên trách cấp xã hơn 1 thập kỷ qua. Thu nhập này gấp gần 10 lần so với mức lương hơn 3 triệu đồng, kiêm nhiệm 2 chức danh không chuyên trách của xã cũ.

Khi mới 23 tuổi, chị Hà xin vào làm cán bộ không chuyên trách cấp xã với vị trí văn thư, do UBND xã sát vách nhà chị. Trong 12 năm gắn bó với công việc duy nhất này, chị cũng từng nộp đơn thi công chức ở vị trí chuyên viên thuế nhưng không thành.

Để chuẩn hóa trình độ, chị học thêm bằng đại học dành cho người đang đi làm. Dù mức lương không cao, nhưng được sự động viên của mọi người nên chị cũng có thời gian gắn bó khá dài.

Tuy nhiên sau khi có chủ trương kết thúc hoạt động của người không chuyên trách cấp xã, từ 1/7/2025 chị đã nộp đơn xin nghỉ việc. Đồng thời, người phụ nữ 35 tuổi nhanh nhảu đăng ký khóa học nghề, mở tiệm giặt xả và làm giò chả trong 2 tháng.

"Lúc đó trong đầu tôi quyết định nhanh chóng xin nghỉ việc, chấp hành chủ trương của nhà nước. Để khởi nghiệp được, tôi phải có kỹ năng, tay nghề nên quyết định tham gia khóa đào tạo ngắn hạn ngay", chị Hà chia sẻ.

Để vận hành được mô hình kinh doanh mới, chị có được sự góp sức không nhỏ của bố. Với thời gian dài làm vị trí văn thư, chị có cơ hội tiếp xúc, quen biết đông đảo người dân trong xã. Đây cũng là tiền đề giúp chị nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người khi bán hàng.

Ngoài nhận đơn giặt là, chị còn làm đại lý cấp 1 của một công ty về nước giặt. Dưới chị còn 2 đại lý nhánh và là người cung cấp chính cho 6 cửa hàng tạp hóa trong xã. Công việc mới này mang lại sự bận rộn, tinh thần mới khi làm việc.

Tiệm giặt là nhỏ của nữ cán bộ không chuyên trách nghỉ việc (Ảnh: NVCC).

Thêm vào đó, đầu năm 2026 chị cũng nhận được chế độ 216 triệu đồng theo Nghị định 154 về hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc. Đây cũng là khoản hỗ trợ quan trọng giúp chị có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Từ hành trình của mình, chị Hà cho rằng cánh cửa này khép lại sẽ luôn có những lối rẽ khác cho mỗi người. Điều quan trọng trong hành trình mới, mỗi người cần phấn đấu, nỗ lực hết mình.

"Ai cũng có một giá trị riêng nên miễn là mình nỗ lực, sẽ có kết quả xứng đáng", chị Hà tâm niệm.