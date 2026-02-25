Hai khu vực cụm đảo sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm

Ngày 24/2, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thống nhất cho tỉnh tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp sớm ở 2 khu vực cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối.

“Tỉnh chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối, bắt đầu từ 7h đến 19h ngày 13/3”, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin.

Cụm đảo Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, cách đất liền khoảng 15km; còn cụm đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, cách đất liền hơn 30km.

Cụm đảo Hòn Khoai nhìn từ đất liền xã Đất Mũi (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trong công tác bầu cử, đến nay tỉnh Cà Mau đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 ,với 41 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Cà Mau cũng thành lập 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 485 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; có 1.604 tổ bầu cử.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã thông qua danh sách dự kiến những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 23 người (trong đó Trung ương giới thiệu 5 người, đại biểu tỉnh 18 người).

Có 127 người (2 người tự ứng cử) đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và cấp xã là 2.482 người.

Tính đến ngày 3/2, 64 xã, phường của tỉnh Cà Mau đã lập và niêm yết danh sách 1.831.658 cử tri.

Trong việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, một số cử tri đề nghị các vị ứng cử nên thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ hơn với cử tri nơi cư trú.

Đồng thời, nếu trúng cử phải mạnh dạn phản ánh nguyện vọng cử tri và đề xuất chính sách nhằm giải quyết những vấn đề của địa phương tại diễn đàn Quốc hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, đến nay công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.