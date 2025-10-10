Đại hội Đảng bộ "không giấy" ở Cà Mau

Ngày 10/10, tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố chủ đề và các nội dung quan trọng của đại hội.

Chủ đề của đại hội được xác định là: "Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới".

Đại hội sẽ có sự tham dự của 450 đại biểu với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, chủ trì thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: H.L).

Ông Nguyễn Nam Phong, Phó trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngoài ra, đại hội sẽ công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phong khẳng định: "Đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản bám sát kế hoạch đề ra; các phần việc về văn kiện, nhân sự, hậu cần, khánh tiết,... đều đã hoàn tất, sẵn sàng để đại hội diễn ra đúng tiến độ và yêu cầu".

Một điểm đáng chú ý là Tỉnh ủy Cà Mau chủ trương tổ chức đại hội "không giấy". Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết tất cả thông tin và tài liệu của đại hội sẽ được tích hợp trên cơ sở dữ liệu đã được số hóa.

"Đại hội lần này thể hiện tính hiện đại trong thời kỳ chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi số", ông Việt nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban TG&DV Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước mà còn xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/10 tại trung tâm hội nghị tỉnh.