Sử dụng công nghệ theo dõi tiến độ bỏ phiếu, chuyển giao kết quả bầu cử

Nhằm chuẩn bị chu đáo, hiệu quả công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/2, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trước, trong ngày bầu cử, hướng dẫn công tác chuyển giao kết quả sau ngày bầu cử.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, hội nghị tập huấn giúp các địa phương nắm vững quy trình, nghiệp vụ, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và đúng tiến độ.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử dành cho lãnh đạo UBND cấp xã (Ảnh: Công Bính).

Chủ trì buổi tập huấn, ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn các phần mềm theo dõi tiến độ cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử, rà soát thông tin, nhập dữ liệu, chuyển giao kết quả bầu cử.

Quy trình, nghiệp vụ triển khai trước và trong ngày bầu cử, chuyển giao kết quả bầu cử từ tổ bầu cử đến UBND cấp xã và các ban bầu cử thành phố (sau khi kết thúc việc bỏ phiếu).

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng còn hướng dẫn, trao đổi, thống nhất giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện bầu cử tại địa phương.

Lãnh đạo UBND cấp xã của thành phố Đà Nẵng được tập huấn công tác bầu cử (Ảnh: Công Bính).

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đề xuất của đơn vị, Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng là 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người.

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 23 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 76 người. Ủy ban bầu cử các xã, phường trên địa bàn thành phố đã ấn định các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã theo đúng luật định.

Theo đó, toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 1.907 người. Toàn thành phố Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở đó, thành phố Đà Nẵng thành lập 1.784 tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.