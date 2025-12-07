Cà Mau kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai

Cách đây 85 năm, dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cách mạng ở Cà Mau đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng tỉnh nhà.

Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 (một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa) mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.

Hòn Khoai ngày nay cách đất liền hơn 14km, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai do nhà giáo, nhà báo Phan Ngọc Hiển (1910-1941) chỉ huy và giành thắng lợi nhanh chóng trong đêm 13/12/1940. Thắng lợi vang dội của cuộc khởi nghĩa là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng.

Sau đó, mặc dù các chiến sĩ của khởi nghĩa Hòn Khoai bị kẻ thù đàn áp dã man, nhà báo Phan Ngọc Hiển và 9 người khác đã anh dũng hy sinh, nhưng cuộc khởi nghĩa, tên tuổi của anh hùng liệt sỹ Phan Ngọc Hiển và các chiến sĩ đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào bất diệt.

“Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép “Thà hy sinh chứ nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc ta và mãi mãi ghi vào lịch sử. Ngày 13/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ đi trước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự phát triển của quê nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt (Ảnh: CTV).

“85 năm trước, Hòn Khoai và 10 liệt sỹ khởi nghĩa đã thắp lên ngọn lửa, trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng thì ngày nay, Hòn Khoai lại được Tổ quốc gọi tên, nhận lãnh sứ mạng mới để tạo dựng “thế đứng quốc gia trên biển lớn”, để “mở đường tương lai cho Việt Nam” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tin tưởng rằng, với hào khí của khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử, với ý chí kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hòn Khoai năm xưa, chúng ta luôn có niềm tin mãnh liệt sẽ vượt qua tất cả để không ngừng vươn lên, quyết tâm phấn đấu xây dựng Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc - phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.