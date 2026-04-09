Hài cốt liệt sỹ là y sỹ, tên "Chờ" nằm trong vườn nhà dân

Ngày 9/4, ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng, cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với UBND xã, Ban chỉ huy Quân sự xã tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính vào nghĩa trang.

Theo thông tin ban đầu, liệt sỹ tên Chờ, là y sĩ, chưa rõ năm hy sinh, người gốc ở huyện Duyên Xuyên hoặc Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ. Hài cốt được phát hiện trong khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Trang, ở thôn Mỹ Hảo, xã Vu Gia.

Lực lượng chức năng đang cất bốc hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng).

Tại hiện trường, hài cốt được an táng trong điều kiện dã chiến, bọc trong tăng, vải dù của bộ đội. Do thời gian đã lâu, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, đất ẩm nên phần lớn xương cốt đã bị phân hủy, không còn nguyên vẹn, các di vật kèm theo không còn rõ ràng, gây nhiều khó khăn cho việc xác định danh tính.

Ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bàn giao hài cốt liệt sỹ cho địa phương tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Vu Gia.