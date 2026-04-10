Tìm thấy 2 hài cốt liệt sỹ kèm tăng võng, cúc áo, gương soi

Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (Đội 584) thông tin đã phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ ở thôn Xi Pa, xã Đakrông kèm nhiều di vật gồm tăng võng, cúc áo, gương soi...

Nơi phát hiện hài cốt liệt sỹ tại thôn Xi Pa, xã Đakrông (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sỹ được đưa về trụ sở Đội 584 để bảo quản, hương khói. Đội 584 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại thôn Xi Pa.

Đầu tháng 4 đến nay, các đơn vị quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị.

Hài cốt được tìm thấy ở xã Hướng Lập kèm ống thủy tinh có khả năng chứa thông tin về liệt sỹ (Ảnh: Võ Đông).

Đáng chú ý, 2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở khu vực núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, Quảng Trị có di vật kèm theo là một ống nhựa, một ống thủy tinh có khả năng chứa thông tin về liệt sỹ.