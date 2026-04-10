Phát hiện 12 hài cốt liệt sỹ trong hang đá tại Ia Ly

Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập 12 hài cốt liệt sỹ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, Gia Lai.

Trước đó, quá trình đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, người dân đã phát hiện trong một hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt liên quan đến bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Các vật dụng được phát hiện cùng hài cốt liệt sỹ ở núi Chư Pa (Ảnh: Hoài Chu).

Nhận được tin báo, trong các ngày 6-8/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34 đã triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm và cất bốc 12 hài cốt liệt sỹ.

Tại trong hang đá, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu… Những hiện vật này góp phần phản ánh cuộc sống chiến đấu gian khổ của các chiến sĩ.

Sau khi cất bốc, 12 hài cốt liệt sỹ trên đã được đưa về tại hội trường xã Ia Kreng (cũ), nay là xã Ia Ly để bảo quản, tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức quân đội.

12 hài cốt liệt sỹ tìm thấy đã được đưa về tại hội trường để dâng hương (Ảnh: Hoài Chu).

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34, căn cứ các tài liệu, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966-1969.

Tính từ năm 2020 đến 2025, ở khu vực núi Chư Pa, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sỹ.