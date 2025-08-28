Đề xuất bổ sung quy định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản trình Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trong dự thảo nghị định.

Theo đó, căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công của từng ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật chuyên ngành, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực quản lý (trong trường hợp cần thiết).

Mục đích là để nâng cao năng lực quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện phân bổ nguồn lực cho đơn vị sự nghiệp công lập theo hệ thống xếp hạng. Đồng thời, việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu của người dân, tăng nguồn thu sự nghiệp, đẩy mạnh tự chủ tài chính của đơn vị.

Bên cạnh đó, căn cứ hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người đứng đầu bộ, ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã thực hiện việc xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Điều kiện thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể… đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, dự thảo cho thấy việc thực hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trong trường hợp có ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Có điều chỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức để phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đảm bảo đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu quy định.

- Không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Không bảo đảm mức độ tự chủ tài chính theo phương án tự chủ tài chính của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động về tình hình kinh tế xã hội, thay đổi chính sách, chế độ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, dẫn đến biến động nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính)

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Riêng đơn vị sự nghiệp công lập nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện quy định, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc tổ chức lại và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị.

Trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hợp nhất, sáp nhập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư khi quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Đề án tự chủ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp đơn vị có thành lập Hội đồng quản lý thì phải trình Hội đồng quản lý thông qua chủ trương trước khi quyết định.