Giảm mạnh tình trạng công chức, viên chức có năng lực nghỉ việc

Hơn 39.000 người nghỉ việc, thôi việc trong giai đoạn 2020–2022

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội mới đây cho thấy, tính từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2022, cả nước có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, chiếm 1,94% tổng số biên chế được giao. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính có 4.029 người (chiếm 10,19%), còn lại 35.523 người thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (chiếm 89,81%).

Ở khối bộ, ngành trung ương có 7.102 người nghỉ việc, chiếm 17,96%, trong đó công chức 1.505 người (21,19%), viên chức 5.597 người (78,81%). Ở địa phương, số người nghỉ việc là 32.450 người, chiếm 82,04% (công chức 2.524 người, viên chức 29.926 người).

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 75/2022/QH15, Chính phủ xác định đây là vấn đề "nóng" cần khắc phục để ổn định đội ngũ. Bộ Nội vụ đã khẩn trương ban hành Công văn 4536/BNV-TCBC (ngày 14/9/2022) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Các nhiệm vụ tập trung vào xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để cán bộ, công chức trẻ phát triển; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ chuyên gia; tiếp tục cải cách lề lối làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức có năng lực chủ động nghỉ việc (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Tình trạng nghỉ việc giảm mạnh từ năm 2023

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, từ năm 2023 đến nay, tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc có xu hướng giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Nguyên nhân được chỉ ra là nhờ chính sách tiền lương, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được thực hiện hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức được đổi mới; môi trường làm việc và đãi ngộ được cải thiện, qua đó tạo động lực và sự gắn bó trong khu vực công.

Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp thẩm quyền triển khai 3 nhóm giải pháp lớn:

Thứ nhất, đẩy nhanh cải cách tiền lương và trả lương theo vị trí việc làm, gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra, tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Thứ hai, rà soát hệ thống chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch; đồng thời hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ ba, tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, tinh gọn gắn với cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng quản trị công vụ, chính sách tiền lương, thưởng và phúc lợi để khuyến khích, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức có năng lực.