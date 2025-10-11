Giải tỏa nỗi lo của hơn 3.300 cán bộ nghỉ công tác

Ngày 10/10, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Trần Cang cho biết tỉnh này đã hoàn tất việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178.

Theo ông Cang, toàn tỉnh có 3.364 cán bộ được phê duyệt nghỉ công tác hưởng chế độ trợ cấp theo Nghị định 178 với tổng số tiền đã chi trả gần 3.200 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Như vậy, đến nay tỉnh Gia Lai đã hoàn tất 100% việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ trong diện thụ hưởng theo Nghị định 178.

Như Dân trí đã thông tin, việc chi trả chế độ theo Nghị định 178 đối với cán bộ tỉnh Gia Lai bị tạm dừng từ đầu tháng 9, khiến nhiều cán bộ trong diện thụ hưởng lo lắng.

Cụ thể đến đầu tháng 9, Kho bạc Nhà nước mới chỉ chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng 700 cán bộ, công chức, chiếm hơn 23% tổng số lượng, giá trị giải ngân đạt 830 tỷ đồng.

Việc chậm trễ này được lý giải là do Kho bạc Nhà nước khu vực XV đã tạm dừng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tỉnh Gia Lai từ ngày 5/9, chờ hướng dẫn của Trung ương.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết không có bất cứ chỉ đạo nào liên quan về việc dừng chi trả chính sách này.

Sau phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã họp và yêu cầu Kho bạc Nhà nước khu vực XV tiếp tục thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ. UBND tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đôn đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách trên.