Đề nghị đẩy nhanh chi trả chế độ cho hơn 2.000 cán bộ, công chức nghỉ việc

Ngày 19/9, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có ý kiến đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XV đẩy nhanh tiến độ chi trả chế độ, chính sách cho hơn 2.900 cán bộ, công chức của tỉnh nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178.

Theo số liệu từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã phê duyệt chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 cho 2.930 cán bộ, công chức với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2.800 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có ý kiến đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XV về việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Gia Lai).

Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước mới chỉ chi trả cho khoảng 700 cán bộ, công chức, chiếm hơn 23% tổng số lượng, với giá trị giải ngân đạt 830 tỷ đồng.

Việc chậm trễ này được lý giải là do Kho bạc Nhà nước khu vực XV đã tạm dừng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tỉnh Gia Lai từ ngày 5/9, chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Ông Phạm Quang Bút, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, xác nhận đã tiếp nhận ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai và cam kết sẽ triển khai thực hiện việc chi trả ngay khi có kết luận từ cuộc họp chủ trì.

Cũng theo ông Bút, đơn vị đã tiếp tục chi trả chế độ cho cán bộ, công chức hưởng theo Nghị định 178 tại tỉnh Quảng Ngãi sau khi địa phương này có văn bản đề nghị cụ thể.