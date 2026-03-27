Gấp rút lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương vừa ban hành công điện về tổ chức thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 (CSHCSN). Ban Chỉ đạo Điều tra CSHCSN Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Nội dung triển khai trên thực hiện căn cứ vào Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tuy nhiên, công điện nêu rõ, đến nay đã quá thời hạn nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc lập danh sách các CSHCSN thuộc đối tượng Điều tra CSHCSN năm 2026 gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng phương án Điều tra CSHCSN năm 2026, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Để đảm bảo tiến độ thời gian bắt đầu thu thập thông tin từ ngày 1/4 đạt chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của phương án Điều tra CSHCSN năm 2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung.

Trước tiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu chủ động nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để đảm bảo hoàn thành lập danh sách các CSHCSN thuộc đối tượng Điều tra CSHCSN năm 2026 và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tiếp đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 15/5/2026 đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, nội dung, thời điểm và phương pháp điều tra, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, thông tin, số liệu thống kê có kiểm chứng và bảo mật thông tin theo quy định.

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện đúng phương án Điều tra CSHCSN năm 2026, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, các quy định của pháp luật áp dụng cho cuộc điều tra thống kê.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu thống kê do cơ quan, đơn vị cung cấp; không được kê khai hình thức, chậm kê khai, cung cấp thông tin; số liệu không phản ánh đúng thực trạng.

Cuối cùng, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác điều tra; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, chấp hành đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.