Đếm số lượng, đo trình độ nhân lực cơ sở hành chính, sự nghiệp toàn quốc

Sáng 25/3, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, kết nối từ điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ đến các điểm cầu tại địa phương và 31 điểm cầu tại các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương.

Ý nghĩa của cuộc điều tra toàn quốc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương về cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 khái quát, điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 là cuộc điều tra thống kê quan trọng trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn (Ảnh: Hoa Lê).

Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc, cũng như kết quả thu, chi của các cơ sở này.

“Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, rà soát, bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/5. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 6 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12.

Như vậy, tiến độ triển khai là rất khẩn trương, do đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và toàn bộ lực lượng tham gia điều tra phải nắm chắc nghiệp vụ, bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng từng mốc thời gian đã đề ra.

Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Giám sát viên, Quản trị viên các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi đầy đủ nội dung tập huấn; chủ động nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn chưa rõ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đồng thời quán triệt phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm người trực tiếp thực hiện điều tra hiểu đúng, làm đúng, làm đủ.

Ông yêu cầu tuyệt đối tránh tình trạng mỗi nơi một cách hiểu, một cách làm; hạn chế tối đa sai sót trong kê khai, tổng hợp, phê duyệt và làm sạch số liệu. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào và chất lượng kết quả điều tra.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu (Ảnh: Hoa Lê).

Đối với các cơ quan, đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương lưu ý tiếp tục rà soát kỹ danh sách đơn vị điều tra; chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, tài khoản truy cập, nhân lực quản trị và hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nội vụ, cơ quan thống kê, các đơn vị chuyên môn và các cơ sở cung cấp thông tin.

Trong quá trình triển khai, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh, nhất là các vướng mắc liên quan đến phần mềm, quy trình duyệt số liệu, mã ngành, mã sản phẩm và các chỉ tiêu chuyên đề.

Nội dung hội nghị tập huấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: Quán triệt nội dung Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và kế hoạch tổ chức thực hiện; Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình; Trao đổi nghiệp vụ đối với các trường hợp đặc thù, các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập, kê khai thông tin; Thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc để bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả trên thực tế.

Những điểm mới của cuộc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Quán triệt nội dung Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và kế hoạch tổ chức thực hiện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, việc tổ chức điều tra vào thời điểm hệ thống chính trị đang tiếp tục thực hiện các yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường phân cấp, phân quyền và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khiến cuộc điều tra không chỉ mang giá trị thống kê, mà còn mang giá trị chính sách rõ nét.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy, điểm mới so với điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021 đó là việc bổ sung thông tin thu thập về kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại điện tử, đồng thời lồng ghép vào điều tra thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc đơn vị, cũng như việc bổ sung thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo phương án được ban hành, cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước đối với toàn bộ các đơn vị điều tra thuộc các ngành kinh tế, trừ một số ngành loại trừ theo quy định và không bao gồm cơ sở thuộc lĩnh vực ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức và cơ quan quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Bích Thủy thông tin về điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (Ảnh: Hoa Lê).

Đối tượng điều tra bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ sở trực thuộc; cùng với các cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập, không bao gồm các đối tượng: các cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao (đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước ngoài); các tổ chức và cơ quan quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Đây là phạm vi rất rộng, phản ánh tính chất điều tra toàn bộ và cho phép hình thành bức tranh đủ đầy hơn về khu vực hành chính, sự nghiệp trên phạm vi quốc gia.

Trong khối cơ sở hành chính, phạm vi điều tra bao quát các cơ quan thuộc hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan thuộc tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc điều tra được tổ chức theo ngành dọc do hai bộ này trực tiếp triển khai theo hướng dẫn chung, vừa bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu quốc gia, vừa phù hợp với đặc thù tổ chức và yêu cầu nghiệp vụ của từng lĩnh vực.

Về phương thức thu thập, cuộc điều tra được thực hiện bằng phiếu điều tra điện tử trên trang thông tin điện tử của cuộc điều tra. Đơn vị điều tra được cấp tài khoản để kê khai thông tin theo mẫu webform. Việc số hóa ngay từ khâu thu thập không chỉ rút ngắn thời gian, giảm sai sót thủ công, mà còn tăng khả năng giám sát trực tuyến, kiểm soát logic biểu mẫu và kết nối dữ liệu sau điều tra.

Nội dung điều tra được thiết kế thành nhiều nhóm thông tin. Trước hết, là nhóm thông tin nhận dạng và phân loại đơn vị điều tra, bao gồm các yếu tố định danh, ngành hoạt động chính, loại hình tổ chức.

Tiếp đó, là nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, một nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý nhân lực khu vực công. Nhóm tiếp theo phản ánh kết quả hoạt động, sản phẩm và thu - chi của đơn vị.

Ngoài ra, phương án điều tra còn thu thập thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, thương mại điện tử; và các chuyên đề sâu như tài sản, đất đai, năng lượng, biên chế.