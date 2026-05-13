Dùng kịch khung biên chế 70 công chức mỗi phường tại TPHCM vẫn thiếu

Khối lượng công việc tại các phường, xã đông dân hiện rất lớn (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Hiện TPHCM đang tạm giao biên chế công chức cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn số 09/CV-BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Trong Công văn số 09/CV-BCĐ, Ban Chỉ đạo định hướng bố trí biên chế cán bộ, công chức tại đơn vị hành chính cấp xã tối đa không quá 50 biên chế tại 1 xã và tối đa không quá 70 biên chế tại 1 phường, đặc khu.

Sau hơn 10 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ TPHCM đánh giá: “Từ thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội cho thấy bộ máy cấp xã đang phải xử lý khối lượng công việc rất lớn”.

Theo ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, việc tạm giao biên chế theo Công văn số 09/CV-BCĐ hiện nay cần được xem xét, cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và khối lượng công việc thực tế tại địa phương.

Ngày 11/5, tại buổi tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 13 Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nhiều cử tri thành phố phản ánh với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình về tình trạng khối lượng công việc tại các xã, phường đông dân rất lớn, nhất là tại các địa phương đang phát triển đô thị mạnh, có nhiều dự án đầu tư công.

Theo cử tri Nguyễn Thị Minh Hoa (ngụ phường Phú Định, TPHCM), cán bộ cơ sở vừa phải tiếp nối công việc cũ vừa đảm đương các dự án đầu tư công còn dang dở, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới từ cấp huyện cũ, cấp tỉnh chuyển xuống.

Do đó, cử tri kiến nghị cần nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù cho đô thị đặc biệt như TPHCM. Cụ thể là quy định số lượng biên chế, công chức theo hướng linh hoạt, dựa trên quy mô dân số và áp lực công việc thực tế tại từng địa phương.

Trong báo cáo ngày 7/5, Sở Nội vụ TPHCM cho biết sở đã chủ động tham mưu điều chỉnh, phân bổ lại biên chế giữa các địa bàn, lĩnh vực theo thực tế; qua đó, khắc phục hiệu quả tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực, tạo điều kiện để xây dựng vị trí việc làm phù hợp với đặc thù từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực.

Hiện TPHCM cũng đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đồng bộ, khung pháp lý phù hợp để chủ động quyết định số lượng biên chế, số lượng người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, đảm bảo đủ nguồn nhân lực đáp ứng cho các nhiệm vụ chính trị, phát triển thành phố.