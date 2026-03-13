Phó Thủ tướng nói về định hướng giao biên chế cấp xã

Biên chế cấp xã hiện mới giao tạm thời

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên ngày 12/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và làm việc với chính quyền cơ sở.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Thanh Yên, Phó Thủ tướng dành nhiều thời gian trao đổi về việc tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và định hướng biên chế trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Thu Giang).

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay Trung ương mới tạm giao biên chế cho các địa phương. Sau khi Bộ Chính trị có ý kiến chính thức, các địa phương sẽ được giao khung biên chế để chủ động phân bổ phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp với quy mô, đặc điểm của từng đơn vị hành chính. Sở Nội vụ phải chủ động tham mưu, căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính để xác định số lượng biên chế hợp lý, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, để có phương án sắp xếp phù hợp. Đồng thời, địa phương cần mạnh dạn điều động, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền cấp xã.

Một số viên chức cũng có thể được bố trí làm việc tại cấp xã ở các lĩnh vực đang thiếu nhân lực như công nghệ thông tin, đất đai hoặc tư pháp.

Không nhất thiết xã nào cũng phải lập thêm phòng chuyên môn

Bên cạnh vấn đề biên chế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã cần được triển khai linh hoạt theo quy định của Nghị định 370/2025/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã bình quân khoảng 4,5 tổ chức. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng không nhất thiết địa phương nào cũng phải thành lập thêm phòng chuyên môn giống nhau.

“Có nơi chưa cần thiết phải lập thêm phòng mới; ngược lại, nếu thực sự có nhu cầu thì mới xem xét bổ sung”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo bà, việc thành lập thêm phòng sẽ kéo theo tăng lãnh đạo và nhân sự. Vì vậy, trong một số trường hợp, giữ nguyên các phòng hiện có và tăng cường nhân lực có thể hiệu quả hơn so với việc lập thêm phòng mới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Thu Giang).

Mô hình chính quyền hai cấp bước đầu vận hành ổn định

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thanh Yên cho biết sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức của xã đã được sắp xếp lại.

Ở khối Đảng và đoàn thể, xã thành lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy gồm Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời tổ chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đối với khối chính quyền, địa phương thành lập 3 phòng chuyên môn gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế. Cùng với đó là Trung tâm Phục vụ hành chính công và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Hiện tổng biên chế cán bộ, công chức của xã là 56 người. Sau 9 tháng vận hành mô hình mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức cơ bản phát huy được năng lực, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thông suốt.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn gặp một số khó khăn. Do giữ nguyên hiện trạng cán bộ của các xã trước khi sáp nhập gồm Thanh Yên, Noong Luống và Pa Thơm, trong khi có 16 cán bộ, công chức nghỉ việc, nên một số vị trí việc làm hiện chỉ bố trí được một công chức, dẫn đến khối lượng công việc ở một số bộ phận khá lớn.

Theo báo cáo của địa phương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như hành chính, đất đai, xây dựng, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội đã được phân cấp về cấp xã.

Việc phân cấp, ủy quyền bước đầu phù hợp với tình hình thực tế, giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đánh giá chung, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua, đặc biệt ở cấp cơ sở, đã bước đầu bảo đảm được các yêu cầu cơ bản.

Trong bối cảnh mô hình mới được triển khai chưa lâu, khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, những kết quả đạt được bước đầu là đáng ghi nhận. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu địa phương trong việc tổ chức thực hiện và điều hành bộ máy.

Bên cạnh đó, bà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu mô hình trung tâm hành chính công phi địa giới, cho phép người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bất kỳ điểm nào thuận tiện.