Lực lượng an ninh cơ sở có được tăng lương từ 1/7?

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7 là 2.530.000 đồng/tháng. Nếu đề xuất này được thông qua, lương của người lao động khu vực nhà nước sẽ tăng khoảng 8%.

Tuy nhiên, với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì phụ cấp của họ tăng hay không là tùy thuộc vào chính sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bởi mức phụ cấp của lực lượng này không áp dụng thống nhất trên toàn quốc mà do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ trên điều kiện kinh tế – xã hội từng địa phương.

Với những địa phương quy định mức phụ cấp lực lượng an ninh cơ sở là số tiền tuyệt đối thì khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7, phụ cấp của lực lượng này không tăng.

Như tại TPHCM, lực lượng an ninh cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố với mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho tổ trưởng là 6.500.000 đồng/người/tháng, tổ phó là 6.300.000 đồng/người/tháng, tổ viên là 6.000.000 đồng/người/tháng.

Với những địa phương quy định mức phụ cấp lực lượng an ninh cơ sở theo lương cơ sở thì khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7, phụ cấp của lực lượng này sẽ tăng theo.

Như tại tỉnh Cà Mau, lực lượng an ninh cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau với mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho tổ trưởng là 0,9 lần mức lương cơ sở/người/tháng, tổ phó là 0,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng, tổ viên là 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Một số địa phương lại quy định phụ cấp lực lượng an ninh cơ sở theo cả 2 cách, một phần tính theo lương cơ sở, một phần là số tiền tuyệt đối. Với nhóm này, khoản chi tính theo lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7, các khoản còn lại không tăng.

Như tại thành phố Cần Thơ, lực lượng an ninh cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng hệ số 1 nhân với mức lương cơ sở. Khoản chi này dự kiến sẽ tăng từ ngày 1/7 theo lương cơ sở.

Người tham gia lực lượng này còn được phụ cấp theo chức danh, đối với tổ trưởng là 300.000 đồng/người/tháng, tổ phó là 200.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ theo trình độ đào tạo, cụ thể: Trình độ Đại học trở lên được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, Cao đẳng được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng; Trung cấp được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng.

Hai khoản chi theo số tiền tuyệt đối trên sẽ không tăng khi lương cơ sở dự kiến tăng từ ngày 1/7.