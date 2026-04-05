Dự kiến lương nhân viên cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ 1/7

Trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài các vị trí công chức, viên chức thì còn có nhiều vị trí nhân viên thừa hành, phục vụ như lái xe, đánh máy, bảo vệ, văn thư, phục vụ, kỹ thuật…

Khi các nhân viên này thuộc chế độ hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì sẽ áp dụng bảng lương số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, tính theo công thức lấy hệ số lương được hưởng nhân với mức lương cơ sở.

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7 là 2.530.000 đồng/tháng.

Nếu đề xuất này được chấp thuận thì mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7 sẽ là 2.530.000 đồng/tháng. Khi đó, bảng lương bảng lương mới của nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ như sau: