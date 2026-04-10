Dự kiến bảng lương công chức ngân hàng từ ngày 1/7

Công chức ngành ngân hàng cũng được tăng lương khi lương cơ sở tăng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Lương công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện đang được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2022/TT-NHNN (quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng).

Theo Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN, chuyên ngành ngân hàng có 5 chức danh ngạch công chức, bao gồm: Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm soát viên chính ngân hàng; Kiểm soát viên ngân hàng; Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng; Nhân viên tiền tệ - kho quỹ.

Việc xếp lương các ngạch công chức ngành này được hướng dẫn thực hiện tại Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

Cụ thể, Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8; Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78; Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89; Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 2,53 triệu đồng/tháng.

Nếu đề xuất trên được thông qua, bảng lương dự kiến của công chức ngành ngân hàng từ ngày 1/7/2026 như sau: