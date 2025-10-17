Đồng Nai yêu cầu khẩn trương số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn vừa ký văn bản gửi lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương về việc khẩn trương rà soát số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, qua rà soát kết quả thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 1/7 đến ngày 14/10, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện có 4.300 hồ sơ thủ tục chưa thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương khẩn trương tập trung rà soát việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống; bảo đảm việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, hồ sơ được số hóa đúng, đầy đủ thành phần và thực hiện theo Thông tư số 01 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên rà soát các hồ sơ thủ tục hành chính đã được xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa được số hóa, số hóa thiếu hoặc chưa đúng, chưa đủ thành phần theo quy định, các đơn vị cần thực hiện số hóa bổ sung ngay, nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ về mặt dữ liệu. Kết quả thực hiện phải được hoàn thành trong tháng 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ, mục tiêu hướng đến là đảm bảo kết quả số hóa hồ sơ; tạo cơ sở tái sử dụng dữ liệu; tăng tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.