Đóng BHXH 18 triệu đồng, hưởng BHXH một lần được gần 15 triệu

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần dành cho quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (gọi tắt là quân nhân) được Bộ Quốc phòng hướng dẫn cụ thể tại Điều 17 Thông tư số 90/2025/TT-BQP.

Theo đó, chế độ BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật BHXH. Tại Điểm e Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH quy định quân nhân khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần nếu có yêu cầu.

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính mức hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật BHXH, tức là tính bình quân những năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu theo bảng sau:

Lộ trình điều chỉnh cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khu vực nhà nước (Ảnh: Tố Linh; Đồ họa: Tùng Nguyên).

Rút BHXH một lần khi công tác chưa đủ 1 năm

Đối với quân nhân có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần bằng số tiền đã đóng nhưng không quá 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Ví dụ, ông Cao Tiến Đức là nhân viên cơ yếu, tuyển dụng tháng 8/2025 với hệ số lương 3,20. Trường hợp ông Đức thôi việc và hưởng BHXH một lần từ tháng 12/2025 thì thời gian tham gia BHXH là 4 tháng, hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH là 1. Mức hưởng BHXH một lần của ông Đức bằng số tiền đã đóng BHXH là: (2.340.000 đồng x 3,2) x 1 x 22% x 4 tháng = 6.589.440 đồng.

Trong trường hợp ông Đức thôi việc và hưởng BHXH một lần từ tháng 4/2026 thì thời gian tham gia BHXH là 11 tháng, hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH là 1. Mức hưởng bảo hiểm một lần của đồng chí Đức được tính như sau: (2.340.000 đồng x 3,2) x 1 X 22% x 11 tháng = 18.120.960 đồng.

Tuy nhiên, ông Đức có thời gian công tác dưới 1 năm (11 tháng). Do đó, mức hưởng BHXH một lần tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH là: (2.340.000 đồng x 3,20) x 1 x 2 tháng = 14.976.000 đồng.

Mức hưởng BHXH một lần khi công tác từ 1 năm trở lên

Đối với quân nhân làm việc lâu năm khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc được hưởng chế độ BHXH một lần, mức hưởng được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 1/1/2014 mà thời gian đóng BHXH trước ngày 1/1/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 1/1/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Ví dụ, Đại úy Hoàng Văn Lập nhập ngũ tháng 2/2013, phục viên từ ngày 1/6/2026, có thời gian đóng BHXH là 13 năm 4 tháng. Như vậy, thời gian tham gia BHXH của Đại úy Lập có 11 tháng đóng trước ngày 1/1/2014 và 12 năm 5 tháng đóng từ ngày 1/1/2014 trở đi.

Với trường hợp này, 11 tháng đóng BHXH trước năm 2014 được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi. Như vậy, số tháng đóng BHXH tính đến ngày 31/5/2026 của Đại úy Lập là 13,5 năm đóng BHXH giai đoạn từ năm 2014 trở đi (12 năm 5 tháng + 11 tháng = 13 năm 4 tháng, được tính tròn là 13,5 năm).

Mức hưởng BHXH một lần của Đại úy Lập được tính như sau: (2 tháng x 13,5 năm) x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.