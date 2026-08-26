Đôi dép rọ, bật lửa và chiếc muỗng được tìm thấy trong 2 ngôi mộ liệt sĩ

Ngày 26/8, Trung tá Nguyễn Ngọc Quang, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia, Đà Nẵng, cho biết trong quá trình khai mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng chức năng phát hiện bật lửa, chiếc muỗng nhựa và một di vật chưa xác định trong ngôi mộ số 35, hàng Q, khu Đông.

Bật lửa và chiếc muỗng nhựa trong ngôi mộ số 35, Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia).

Trung tá Nguyễn Ngọc Quang cũng cho biết tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Phong (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ), Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia, cùng lực lượng chức năng phát hiện đôi dép rọ trong ngôi mộ số 4, hàng E, khu B.

Sau khi xin ý kiến của cấp trên, lực lượng chức năng đã để lại các di vật trong phần mộ, chờ chỉ đạo sẽ tiếp tục xác minh.

Tại các phần mộ này, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ việc xét nghiệm ADN để xác định danh tính của liệt sĩ.

Đôi dép rọ được tìm thấy trong ngôi mộ số 4, hàng E, Nghĩa trang liệt sĩ Đại Phong (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia).

Ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia, cho biết trên địa bàn xã có 565 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong.

Đến hết ngày 25/8, lực lượng chức năng đã khai mở 479 mộ (chiếm 84%), trong đó 300 mộ lấy được mẫu sinh phẩm (chiếm tỷ lệ 62%). Dự kiến đến ngày 30/8, xã Vu Gia sẽ hoàn thành 100% công tác lấy mẫu.