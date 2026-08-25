Đã tìm thấy 494 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Số liệu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TPHCM công bố chiều 25/8. Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở đây lên 494 bộ.

Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong ngày 25/8 (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750m3 đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ 2 (khu B). Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 2 máy xúc, xe ủi, xe ben và 2 ô tô tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm 13 bộ hài cốt trong ngày (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập 7 bộ hài cốt đầu tiên tại công viên này. Đến ngày 25/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 494 bộ.