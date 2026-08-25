Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại Gò Tràm

Ngày 25/8, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang đã tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang). Qua đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Lực, người dân địa phương cho biết tại khu vực Gò Tràm có 2 hầm trú ẩn của bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ còn hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn thông tin người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang đã tổ chức xác minh, khoanh vùng khu vực tìm kiếm.

“Ngày 20/8, chúng tôi tổ chức khai quật khu vực 2 hầm trú ẩn, tại đây đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như nút áo, cây bút, muỗng, dép cao su”, ông Lực thông tin.

Theo ông Lực, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực 2 hầm trú ẩn, lực lượng chức năng tiếp nhận thêm thông tin của người dân về vị trí có hài cốt liệt sĩ. Vị trí này cách khu vực có hầm trú ẩn khoảng 300m.

Ngày 24/8, lực lượng quân sự của xã tổ chức khai quật tại vị trí này và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang đang mở rộng khu vực tìm kiếm tại Gò Tràm với hy vọng phát hiện, quy tập hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại tại đây.