Nghi vấn 30 liệt sĩ đặc công Sư đoàn 3 Sao Vàng còn nằm lại Cấm An Sơn

Ngày 24/8, lãnh đạo UBND phường Tam Quan (Gia Lai) cho biết Tổ công tác của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất tại khu vực Cấm An Sơn, nhằm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động được triển khai sau khi UBND phường Tam Quan báo cáo, đề xuất phối hợp tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ được cho là hy sinh, an táng tại khu vực này vào cuối năm 1969.

Lực lượng chức năng sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Cấm An Sơn (Ảnh: UBND phường Tam Quan).

Thông tin ban đầu do Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 40 Đặc công, Sư đoàn 3 Sao Vàng và cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (83 tuổi, trú phường Hoài Nhơn) cung cấp cho địa phương.

Tại Cấm An Sơn, lực lượng chức năng dùng radar xuyên đất để dò quét, phân tích các dấu hiệu bất thường, sự xáo trộn trong các lớp đất. Dữ liệu thu được sẽ giúp đánh giá, khoanh vùng những vị trí nghi vấn, làm cơ sở cho các bước quy tập hài cốt trong thời gian tới.

Trước đó, trong tháng 7, UBND phường Tam Quan tổ chức khảo sát thực địa, thu thập thông tin về các liệt sĩ được cho là hy sinh và an táng tại Cấm An Sơn. Địa phương cũng rà soát hồ sơ, tư liệu lịch sử, xác minh thông tin từ nhân chứng và những người am hiểu địa bàn để củng cố cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo đại diện Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 40 Đặc công, Sư đoàn 3 Sao vàng, rạng sáng 3/11/1969, Đại đội 3, Tiểu đoàn 40 Đặc công tổ chức tập kích một cứ điểm dã chiến của Lữ đoàn dù 173 Mỹ.

Khi tiếp cận trận địa, một mũi tiến công phía Bắc Cấm An Sơn bị lộ. Quân Mỹ nổ mìn Claymore, loại mìn sát thương định hướng dùng cho bộ binh và bắn dữ dội vào hàng rào.

Lực lượng chức năng dùng radar xuyên đất để dò quét, phân tích các dấu hiệu bất thường, sự xáo trộn trong các lớp đất (Ảnh: UBND phường Tam Quan).

Các chiến sĩ ta sau đó vượt hàng rào thép gai, bãi mìn để tiến công. Theo thông tin của cựu chiến binh, trận đánh gây tổn thất lớn cho lực lượng Lữ đoàn dù 173 Mỹ, nhưng 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 đã hy sinh.

Trong ngày 3/11/1969, quân Mỹ đã chôn tập thể 30 cán bộ, chiến sĩ tại Cấm An Sơn, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), nay thuộc phường Tam Quan. Đến nay, mộ tập thể này chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (cũ) từng tổ chức khảo sát, khai quật tại khu vực phía Tây Nam Cấm An Sơn nhưng chưa tìm thấy mộ liệt sĩ.