Phát hiện 29 điểm có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh

Ngày 26/8, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, dẫn đầu đoàn công tác của các ban, ngành tỉnh đến hiện trường kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh).

Tại hiện trường, ông Trần Phong yêu cầu các lực lượng đặt trách nhiệm và tình cảm vào công tác tìm kiếm, quyết tâm làm hết sức mình, không để sót hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với gia đình, quê hương.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (Ảnh: Trung Thi).

Thượng tá Đỗ Quang Hơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, người trực tiếp chỉ huy lực lượng khảo sát, tìm kiếm và quy tập tại khu vực này cho biết công tác tìm kiếm bắt đầu từ ngày 19/8.

Sau 7 ngày làm việc nghiêm túc, lực lượng chức năng đã phát hiện 29 điểm có mẫu hài cốt. Trong đó, 13 điểm đã hoàn thành việc quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Bắc Nha Trang) để an táng. Đối với 16 điểm còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Theo Thượng tá Hơn, do các mẫu hài cốt đã nằm dưới lòng đất hàng chục năm nên quá trình tìm kiếm phải được thực hiện hết sức cẩn trọng.

“Các hài cốt liệt sĩ đã được chôn cất 50-60 năm, thậm chí có vị trí gần 80 năm. Nếu đào không cẩn thận, hài cốt rất dễ vỡ, vụn và lẫn vào đất, gây khó khăn cho việc thu thập mẫu. Vì vậy, lớp đất mặt chúng tôi sử dụng xe cơ giới để đào, còn phần đất bên dưới phải thực hiện thủ công, rà tìm kỹ từng khối đất nhỏ”, Thượng tá Hơn cho hay.

Lực lượng chức năng dùng tay đào từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo Thượng tá Hơn, trước đó, qua các nguồn tin từ nhân chứng lịch sử cùng hồ sơ, tài liệu của cơ quan chức năng xác định khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh từng là nơi giam giữ cán bộ tham gia cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Một số cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời gian bị địch bắt đã được an táng tại khu vực này.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát thư kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975.

Khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, xã Diên Khánh (Ảnh: Google Maps).

Các thông tin cần cung cấp gồm: họ tên liệt sĩ, năm sinh, quê quán, đơn vị chiến đấu; thời gian, địa điểm hy sinh; nơi an táng ban đầu; khu vực nghi có mộ; thông tin từ đồng đội, nhân chứng; sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật hoặc tài liệu liên quan.

Mọi thông tin xin gửi về Trung tá Nguyễn Hải Sơn, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, qua số điện thoại 0338.294.707; hoặc liên hệ Thiếu tá Trần Anh Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Diên Khánh và cơ quan quân sự địa phương gần nhất.