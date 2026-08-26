Cây bút màu đỏ khắc tên Phạm Tạo trong mộ liệt sĩ

Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ núi Thiên Bút, thuộc phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi cũ, nay là phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi khai quật phần mộ số 1, hàng 13, khu N tại Nghĩa trang liệt sĩ núi Thiên Bút, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc ví da cùng cây bút màu đỏ, trên thân có khắc chữ Phạm Tạo.

Cây bút khắc tên Phạm Tạo trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ núi Thiên Bút (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật trong các phần mộ, trong đó có nhiều cây bút khắc tên.

Sau khi báo chí đăng tải hình ảnh những di vật này, nhiều gia đình đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để cung cấp thông tin liên quan.

Trong đó, ngày 12/8, lực lượng chức năng phát hiện cây bút mực được khắc tên Nguyễn Xuân Hải cùng hình vẽ đôi chim bồ câu tại phần mộ số 2, lô C1, hàng số 1 thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ nay thuộc xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau đó, một gia đình ở thành phố Hải Phòng đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thông tin liên quan đến cây bút. Theo thông tin gia đình cung cấp, cây bút được khắc tên Nguyễn Xuân Hải có thể liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải SN 1942, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải nhập ngũ ngày 14/8/1964, thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174. Giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải cho thấy ông hy sinh lúc 16h ngày 15/8/1965.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, những di vật được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến cây bút cũng như các di vật khác nhằm giúp đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ.