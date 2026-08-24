2 ảnh chân dung một phụ nữ, một nam bộ đội nằm trong mộ liệt sĩ

Ngày 24/8, trong quá trình khai mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân, xã Thu Bồn, Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da trong ngôi mộ số 666, hàng số 3, lô 21.

Ảnh chân dung được chôn kèm hài cốt liệt sĩ khuyết danh (Ảnh: Công Bính).

Trong chiếc ví da này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bức ảnh nhưng đã bị mờ, chỉ còn ảnh chân dung người đội mũ bộ đội và một phụ nữ có thể nhận ra diện mạo. Ngoài ra, trong chiếc ví còn một tờ tiền mệnh giá 5 hào nhưng cũng bị mờ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thôi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn, cho biết lực lượng chức năng còn phát hiện trong ngôi mộ có răng, xương nên đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ việc xét nghiệm ADN để xác định danh tính của liệt sĩ.

Ảnh người phụ nữ trong ví da (Ảnh: Công Bính).

“Sau khi phát hiện di vật, chúng tôi thực hiện đủ 12 bước theo hướng dẫn của cấp trên để số hóa, sau đó để lại di vật trong mộ chờ chỉ đạo của cấp trên”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thôi cho biết.

Ông Nguyễn Thế Đức, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, cho biết trên địa bàn xã có hơn 1.100 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân, Duy Châu và Duy Hòa.

Sau khi thực hiện các bước theo quy định, lực lượng chức năng để lại di vật trong phần mộ (Ảnh: Công Bính).

Đến trưa 24/8, lực lượng chức năng đã khai mở 651 mộ (chiếm gần 59%), 410 mộ có mẫu (chiếm tỷ lệ 63%), dự kiến đến ngày 29/8, xã Thu Bồn sẽ hoàn thành 100% công tác lấy mẫu.