Tìm thấy hơn 500 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, ngày 26/8, lực lượng tìm kiếm đã quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật kèm theo tại rãnh mộ thứ 2 (khu B), ở Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, sau gần 2 tháng triển khai, các đơn vị đã tìm thấy, quy tập được 511 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên này.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1.000m3 đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 2 máy xúc, xe ủi, xe ben và 2 ô tô tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ đội tìm thấy 17 bộ hài cốt trong ngày 26/8 (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 6/7, Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập 7 bộ hài cốt đầu tiên tại công viên này. Đến ngày 26/8, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập là 511 bộ.