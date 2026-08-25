Phục dựng 2 bức ảnh chân dung nam và nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ

Ngày 25/8, ông Nguyễn Thế Đức, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, xác minh thông tin liên quan đến các di vật được tìm thấy trong quá trình khai mở mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân.

Đáng chú ý, UBND xã Thu Bồn đã phục dựng 2 bức ảnh chân dung một người đàn ông và một phụ nữ được tìm thấy trong chiếc ví da đã hé lộ thêm manh mối, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm người thân hoặc những người biết thông tin liên quan đến phần mộ.

Ảnh chân dung người đàn ông và phụ nữ trong mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân, xã Thu Bồn (Ảnh: Công Bính).

Theo Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, sau khi phục dựng 2 bức chân dung, địa phương đã đăng tải thông tin để tìm kiếm những người có thể biết hoặc có liên quan trực tiếp đến nhân vật trong ảnh. Việc xác minh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó ngày 24/8, trong quá trình khai mở các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân (xã Thu Bồn), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh thông tin về các liệt sĩ.

Tại phần mộ số 666, hàng số 3, lô 21, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da được đặt trong mộ. Bên trong ví có nhiều ảnh bị mờ nhưng có 2 bức ảnh chân dung một người đàn ông đội mũ bộ đội và một người phụ nữ còn rõ. Ngoài 2 bức ảnh còn có một tờ tiền mệnh giá 5 hào.

Ảnh chân dung sau khi được phục dựng (Ảnh: UBND xã Thu Bồn).

Trong phần mộ, lực lượng chức năng cũng phát hiện răng và xương. Các mẫu vật phẩm liên quan đã được thu thập phục vụ xét nghiệm ADN để xác định danh tính và thông tin về liệt sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thôi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

“Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, góp phần tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thôi bày tỏ.