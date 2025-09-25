Định hướng số lượng cấp phó tại Hội đồng nhân dân tỉnh, thành mới

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Bộ Nội vụ cho biết mục đích xây dựng Nghị quyết này là để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp.

Theo dự thảo Nghị định, cơ quan quản lý nhà nước đề xuất số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và Ủy viên hoạt động chuyên trách của ban của HĐND cấp tỉnh như sau: