6 vị trí việc làm ở văn phòng HĐND, UBND xã ôm loạt nhiệm vụ quan trọng

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7415 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Văn bản nêu rõ việc rà soát, bố trí, sử dụng công chức theo đúng chức năng, nhiệm vụ; xác định số lượng còn thiếu để bổ sung kịp thời, đặc biệt ở các vị trí trực tiếp phục vụ người dân.

Trong đó, Văn phòng HĐND và UBND cấp xã được quy định có 6 vị trí việc làm, bao phủ các lĩnh vực từ văn phòng, tư pháp đến đối ngoại.

Văn phòng HĐND và UBND cấp xã được quy định có 6 vị trí việc làm (Ảnh minh họa: DT).

Bốn vị trí thuộc nhóm Văn phòng

Trong nhóm này, chuyên viên văn phòng thực hiện theo Thông tư 02/2023/TT-VPCP, có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và tổ chức các công việc thuộc lĩnh vực văn phòng. Họ chịu trách nhiệm soạn thảo, ban hành văn bản hành chính, chuẩn bị nội dung phục vụ các phiên họp, hội nghị của HĐND và UBND, đồng thời điều phối thông tin giữa các bộ phận. Vị trí này giữ vai trò trung tâm, bảo đảm bộ máy hành chính cấp xã hoạt động thông suốt, kịp thời và đúng quy định.

Chuyên viên công nghệ thông tin quản lý, vận hành hạ tầng số của UBND cấp xã theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 06/2024/TT-BNV. Họ chịu trách nhiệm duy trì hệ thống mạng, an toàn an ninh thông tin, phòng ngừa sự cố về bảo mật; đồng thời triển khai các phần mềm dùng chung, quản lý văn bản điện tử, hồ sơ công việc, dịch vụ công trực tuyến và cổng thông tin địa phương. Đây là vị trí then chốt trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới chính quyền số ở cơ sở.

Chuyên viên hành chính - văn phòng, theo Thông tư 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung), tập trung vào công tác quản trị công sở, quản lý trụ sở làm việc, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Họ tổ chức công tác hậu cần, phục vụ hoạt động thường xuyên của UBND và HĐND, đồng thời tham gia quản lý, lưu trữ hồ sơ hành chính. Vị trí này giúp duy trì nền nếp, kỷ cương hành chính, bảo đảm điều kiện làm việc ổn định, hiệu quả.

Văn thư viên là vị trí chuyên trách tiếp nhận, đăng ký, quản lý và lưu giữ văn bản, tài liệu của HĐND, UBND xã, thực hiện theo Thông tư 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung). Công việc bao gồm phân loại, chuyển giao văn bản, hướng dẫn khai thác và sử dụng hồ sơ hành chính, đồng thời tổ chức lưu trữ lâu dài theo đúng quy định pháp luật. Đây là mắt xích quan trọng bảo đảm tính liên tục, minh bạch và chính xác trong hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã.

Một vị trí việc làm thuộc nhóm Tư pháp

Chuyên viên tư pháp, theo Thông tư 02/2023/TT-BTP, đảm nhận toàn diện công tác pháp chế ở cấp xã. Nhiệm vụ bao gồm tham mưu xây dựng và tổ chức thi hành văn bản pháp luật, kiểm tra và xử lý các văn bản hành chính không còn phù hợp, đồng thời trực tiếp tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý cho người dân. Vị trí này còn phụ trách chứng thực giấy tờ, hợp đồng, quản lý việc xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Một vị trí thuộc nhóm Đối ngoại

Chuyên viên đối ngoại, căn cứ Thông tư 01/2023/TT-BNG, chịu trách nhiệm triển khai công tác đối ngoại ở địa phương. Nhiệm vụ bao gồm tham mưu tổ chức hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế; quản lý và giám sát các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài; bảo đảm hoạt động đối ngoại tại cơ sở tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Bố trí nhân sự gắn với yêu cầu thực tiễn

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế, khối lượng công việc và yêu cầu chuyên môn để bố trí công chức cho các vị trí nói trên, có thể bố trí kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp khung năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND trong mô hình chính quyền hai cấp.