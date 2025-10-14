Định hướng mới về quy trình phê chuẩn, miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trình tự, thủ tục điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và giao quyền chủ tịch UBND các cấp. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Theo dự thảo, quy trình phê chuẩn, miễn nhiệm và bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, xác định rõ thẩm quyền, cắt giảm quy trình.

Dự thảo nghị định cũng liệt kê cụ thể thành phần hồ sơ, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Cụ thể, sau khi HĐND bầu hoặc quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND, thường trực HĐND có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đối với nhân sự cấp tỉnh. Sở Nội vụ thẩm định đối với nhân sự cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ sẽ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, còn chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đối với chức danh tương ứng ở cấp xã.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định xác định rõ nguyên tắc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức và giao quyền chủ tịch, phó chủ tịch UBND, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng quy trình.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định bổ sung các trường hợp không phải thực hiện quy trình miễn nhiệm tại HĐND để phù hợp quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 (trường hợp thành viên UBND nghỉ hưu, cách chức, từ trần); bổ sung trường hợp thành viên được bầu giữ chức danh mới nhưng vẫn thuộc đơn vị hành chính thì không phải miễn nhiệm.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan chuyên môn đang là ủy viên UBND được bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND đó thì không phải thực hiện quy trình bầu, miễn nhiệm nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Dự thảo nghị định quy định rõ thẩm quyền phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức và giao quyền chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức và giao quyền đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn nhân sự phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức và giao quyền đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã.

Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ nhân sự thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Còn Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ nhân sự thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo bổ sung việc sử dụng thành phần hồ sơ đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức để thay thế hồ sơ giấy.

Dự thảo nghị định cũng nêu trường hợp điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và bổ sung quy định về quy trình và hồ sơ giao quyền chủ tịch, phó chủ tịch UBND để phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và bảo đảm tính chủ động, kịp thời và liên tục trong hoạt động của chính quyền địa phương.