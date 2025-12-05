Mức lương phó chủ tịch xã sau khi sáp nhập

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định sẽ được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo, áp dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, các quy định liên quan đến công chức cấp xã tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 71 Nghị định 170/2025/NĐ-CP.

Song, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính quy định: "Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cách tính chế độ cho công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Theo Công văn số 11/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính Phủ, cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã trước đây được bố trí làm công chức ở cấp xã mới thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng; sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Như vậy, mức lương của công chức cấp xã năm 2025 được thực hiện theo cách tính lương đối với công chức xã trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Mức lương phó chủ tịch UBND xã được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của phó chủ tịch UBND xã có 2 bậc là 1,95 và 2,45.

Với việc áp dụng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng thì mức lương phó chủ tịch UBND xã năm 2025 lần lượt là 4,563 triệu đồng và 5,733 triệu đồng.

Ngoài lương, phó chủ tịch UBND xã phường còn được nhận các khoản phụ cấp. Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở. Theo đó, phó chủ tịch UBND xã, phường nhận mức phụ cấp chức vụ là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Ngoài tiền lương và phụ cấp chức vụ, phó chủ tịch UBND xã còn có thể nhận được các khoản phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù… và cả tiền lương tăng thêm nếu làm việc ở tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM.