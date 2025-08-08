Đề nghị rà soát, bố trí lại cán bộ cấp xã ở Lâm Đồng

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu của tỉnh tổ chức rà soát, phân công cán bộ theo tiêu chí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn và đúng số lượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Nội vụ cho biết, vừa qua, nhiều đơn vị hành chính cấp xã đã bố trí, phân công cán bộ, công chức chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ. Điều này dẫn đến việc thừa công chức hoặc thiếu cục bộ công chức ở một số vị trí.

Cán bộ, công chức cấp xã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Phú).

Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo Bí thư Đảng ủy cấp xã để tổ chức rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của cả khối Đảng, mặt trận, chính quyền tại địa phương mình quản lý để phân công lại nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp.

Sở Nội vụ đề nghị các địa phương bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm liên quan đến quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính… để đảm bảo nhu cầu công việc, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân.