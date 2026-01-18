Thông báo sớm thưởng Tết năm 2026, thực hiện đúng thỏa thuận với lao động

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường công tác chăm lo và tham gia ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác giám sát của Công đoàn đối với việc thực hiện Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội... Trong đó, chú trọng việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng và các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động ở từng doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự ở đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ.

Trường hợp có tranh chấp lao động xảy ra, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nắm tình hình, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, nhu cầu tìm việc làm, chuyển đổi việc làm của người lao động để kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tuyển dụng, lựa chọn việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dịp cuối năm và đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Liên đoàn lao động TP cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng… để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Công đoàn đề nghị xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết.

Cùng với đó, đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Công đoàn cũng yêu cầu bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.