Việc đưa cán bộ các trạm ở cấp huyện cũ về xã gặp nhiều khó khăn

Chiều 2/3, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm 2026 ngành NN&MT vùng ĐBSCL.

Tham dự có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&MT; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo ban ngành và các tỉnh ĐBSCL, Tây Ninh.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&MT (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại hội nghị, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, ngành nông nghiệp và môi trường TP vẫn còn một số khó khăn như bộ máy tổ chức và cán bộ, cụ thể là dư thừa cán bộ từ các trạm, trại cũ ở cấp huyện. Sau khi giải quyết nghỉ việc và chuyển công tác theo nguyện vọng, còn lại 503 cán bộ phải chuyển về tuyến xã.

Theo ông Chân, việc đưa 503 cán bộ về xã gặp nhiều khó khăn, có xã nhận đủ, có xã chỉ nhận một số biên chế. Sở đang phối hợp các xã và Sở Nội vụ để giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc đưa cán bộ khuyến nông về cấp xã trong tháng 3 này.

Ngoài ra, Sở NN&MT Cần Thơ còn gặp khó khăn trong quản lý đất đai tại cấp xã, lĩnh vực văn phòng đăng ký đất đai. Đây là mảng việc rất khó khăn sau khi sắp xếp lại tổ chức. Nhiều xã thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ rất lớn.

Bên cạnh đó là thách thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở. Ông Chân cho biết, dự báo trong tuần này (đầu tháng 3), mặn theo tuyến sông Hậu sẽ lên tới Mái Dầm, độ mặn có thể đạt từ 4‰ đến 6‰. Đây là mức báo động, có nguy cơ lấn sâu vào khu vực Cái Cui và tiến về trung tâm TP Cần Thơ.

Kiến nghị với Thứ trưởng, ông Chân đề nghị: "Trung ương hỗ trợ kinh phí cấp nước sạch cho người dân vùng ven biển. Hiện tại TP vẫn thiếu khoảng 1 triệu mét ống nước để cung cấp cho người dân (đặc biệt là vùng giáp ranh Sóc Trăng cũ). Đồng thời đề nghị Bộ hỗ trợ nguồn lực để triển khai các dự án phòng chống sạt lở cấp bách".

Cánh đồng lúa ứng dụng Drone từ khâu xuống giống đến phun thuốc, bón phân do nông dân Đồng Tháp triển khai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước với 3 sản phẩm chủ lực: lúa gạo, thủy sản và trái cây. Theo dự báo từ tháng 2 đến tháng 3 có thể xuất hiện các dịch hại trên diện rộng, gây áp lực lớn cho sản xuất. Dự báo năm 2026, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến hết sức phức tạp.

Trước bối cảnh trên, Thứ trưởng Bộ NN&MT đề nghị các tỉnh cần chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể để đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân. Cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan phải sẵn sàng phương án điều tiết nước, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tốt nhất. Các doanh nghiệp theo dõi sát sao các thị trường xuất khẩu, rà soát lại các đơn hàng để có chiến lược tiêu thụ hợp lý, tránh tình trạng bị động về giá.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam cũng chỉ đạo tập trung vào vấn đề đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp và phát triển du lịch nông thôn, tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân, không chỉ về kỹ thuật sản xuất mà còn về kỹ năng quản trị và kinh tế hợp tác. Phát triển du lịch nông thôn được xem là một hướng đi mới để tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo báo cáo tình hình nông nghiệp và môi trường vùng ĐBSCL năm 2025 và định hướng giải pháp phát triển năm 2026, kết quả cơ bản đạt các mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng nông lâm thuỷ sản (NLTS) đạt 3,78%, trong đó, nông nghiệp tăng 3,48%; lâm nghiệp tăng 5,7%; thủy sản tăng 4,41%. Tốc độ tăng trưởng NLTS vùng ĐBSCL ước đạt 3,9%...

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo chỉ rõ nông nghiệp và môi trường của vùng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, khó khăn như biến động giá cả và thị trường; nguy cơ vừa thừa, vừa thiếu lao động nông nghiệp cục bộ và theo thời điểm; sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn đang trở thành một vấn đề nhiều người quan tâm...

Để tiếp tục phát triển nông nghiệp của vùng ĐBSCL một cách bền vững, Bộ đề nghị các Sở NN&MT tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ nhằm phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quy trình sản xuất sạch; triển khai tích cực các Đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có Đề án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải, chất lượng cao...