5 năm trước, xã phường có 97 vị trí việc làm, giờ chỉ còn 28

Định hướng mới về vị trí việc làm ở xã, phường

Mới đây, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể. Trao đổi về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã xác định vị trí việc làm là trung tâm của cải cách liên quan đến công chức, công vụ, từ khâu tuyển dụng, quản lý sử dụng, đánh giá đến trả lương.

Cụ thể, luật hoàn thiện khái niệm vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm với công chức thành 3 nhóm gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Vì vậy, theo ông Dĩnh, Bộ Nội vụ đã kịp thời xây dựng vị trí việc làm làm căn cứ cho xã, phường, đặc khu xác định, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp mới.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhớ lại, vị trí việc làm đã được nhắc đến từ Luật Cán bộ, công chức cách đây hơn 10 năm. Song việc xác định vị trí việc làm với công chức luôn là bài toán khó.

8 vị trí lãnh đạo, quản lý: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực: Văn phòng HĐND và UBND, phòng kinh tế, phòng văn hóa - xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trước đó, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và 15 thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về vị trí việc làm thì cấp xã, phường có đến 97 vị trí việc làm với công chức cấp xã.

Tuy nhiên, đến Luật Cán bộ, công chức năm 2025 thì vị trí việc làm này đã có bước tiến xa so với những yêu cầu về xác định vị trí việc làm trước đây. Căn cứ vào bộ luật gốc này, Bộ Nội vụ dựa trên chức năng, nhiệm vụ có định hướng về vị trí việc làm cho cấp cơ sở đã giảm chỉ còn 36 vị trí gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý và 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực.

Theo TS Dĩnh, như vậy là cơ quan quản lý đã xác định 1 vị trí việc làm có thể cần nhiều người làm hoặc 1 người cũng có thể làm nhiều vị trí việc làm khác nhau. Đơn cử, một chuyên viên chính có thể làm nhiều việc.

Nhiều hình thức bổ sung nhân sự cho bộ máy

Bộ Nội vụ yêu cầu trước mắt bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu, từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực bằng nhiều hình thức.

Về vấn đề này, ông Dĩnh cho rằng đây là hướng mở cho các địa phương, đáp ứng nhân lực để vận hành chính quyền 2 cấp. Sau khi thực hiện sáp nhập, vẫn giữ nguyên số lượng công chức và thực hiện cơ cấu lại trong 5 năm sẽ ổn định.

Tuy nhiên sau 2 tháng vận hành, vị này cho biết, nhiều lĩnh vực như địa chính, đất đai, môi trường... lại gặp tình trạng quá tải công việc.

Bộ Nội vụ đã định hướng vị trí việc làm cho cấp xã (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Vì vậy, bên cạnh việc điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ thì việc ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở những lĩnh vực quan trọng cũng sẽ giúp địa phương khắc phục những khó khăn ban đầu về nhân lực, vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp.

Ngoài ra, theo ông Dĩnh, việc thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định 170 cũng là bước tiến mới giúp địa phương thu hút được nhân tài làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước, giúp nâng cao chất lượng, năng lực cho đội ngũ công chức cấp xã, phường.