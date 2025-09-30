Hơn 45% doanh nghiệp tăng lương thực tế, thay đổi bảng lương của lao động

Theo báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động, Bộ Nội vụ cho biết, từ 1/7/2024, Chính phủ đã công bố mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 (Ảnh chụp màn hình).

Bộ Nội vụ thông tin, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trên được đặt trong bối cảnh kinh tế, xã hội sau khi trải qua thời điểm khó khăn nhất của đại dịch Covid-19 và bắt đầu chuyển sang trạng thái phục hồi tốt.

Các mức điều chỉnh đã tính toán đến sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Mức này vừa cải thiện đời sống cho người lao động, vừa bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, tại thời điểm xây dựng phương án trên, mức lương tối thiểu tháng điều chỉnh tăng bình quân 6% so với năm 2023, bảo đảm và cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động và dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Liên quan đến việc thi hành nghị định, Bộ Nội vụ nhận thấy, các doanh nghiệp đều nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị có mức lương thấp nhất thực trả cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu. Qua ghi nhận, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tác động tích cực đến người lao động, đảm bảo đời sống người lao động được cải thiện.

Theo kết quả điều tra tình hình lao động, tiền lương trong doanh nghiệp năm 2024, Bộ Nội vụ cho biết, có 22,04% doanh nghiệp chỉ điều chỉnh thang, bảng lương dùng để tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, 45,4% doanh nghiệp điều chỉnh cả thang bảng lương và mức lương thực tế trả cho người lao động.

Còn lại có 5,27% doanh nghiệp điều chỉnh khác và 27,29% doanh nghiệp không điều chỉnh tiền lương (do các mức lương đều cao hơn lương tối thiểu vùng).

Trong số doanh nghiệp điều chỉnh thang, bảng lương thì có 68,93% doanh nghiệp điều chỉnh lương cho toàn bộ người lao động với mức tăng bình quân 6,71%.

Đồng thời, 24,83% doanh nghiệp chỉ điều chỉnh cho người lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu, với mức điều chỉnh tăng 6,43%.

Nhìn chung, Bộ Nội vụ đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu, mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm đủ ngày công bình thường trong tháng cao hơn so với mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định 22-42% tùy theo từng vùng.

Liên quan đến việc triển khai mức lương tối thiểu theo giờ, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố cho thấy việc ban hành mức lương tối thiểu giờ được các doanh nghiệp đánh giá cao, cơ bản không gây tác động nhiều đến tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp, cũng như việc trả lương trên thị trường.

Áp dụng lương tối thiểu theo giờ cũng không làm thay đổi chính sách trả lương với các doanh nghiệp không chuyển đổi hình thức trả lương theo tháng sang trả theo giờ hoặc ngược lại.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ Nội vụ nhận thấy đến nay có một số vấn đề đặt ra cần phải xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP nêu trên với 4 yếu tố.

Thứ nhất là các yếu tố về kinh tế - xã hội, thị trường lao động, khả năng của doanh nghiệp có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Thứ hai là giá trị thực tế của mức lương tối thiểu tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP bị suy giảm dần theo thời gian do chỉ số giá tiêu dùng tăng (CPI).

Thứ ba, các địa bàn áp dụng lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã cần tiếp tục được rà soát, cập nhật sau một thời gian dài áp dụng, đồng thời cần được tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương sau sắp xếp.

Cuối cùng, ngày 25/7, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có báo cáo số 09/BC- HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2%, áp dụng từ 1/1/2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận thấy cần ban hành nghị định nhằm điều chỉnh mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động; đồng thời rà soát, cập nhật địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp tình hình thực tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính.