Ninh Bình: Tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững

Sau sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam.

Theo đó, Chi nhánh NHCSXH Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn một cách thông suốt, nhanh chóng và hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tham mưu bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ngay từ đầu năm, giúp hoạt động tín dụng chính sách xã hội đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt.

Đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn đạt 13.625 tỷ đồng, tăng gần 980 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 9 tháng đạt 3.843 tỷ đồng với 56.673 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 2.888 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 7,52%, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, nền nếp.

Hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch NHCSXH diễn ra thuận lợi, an toàn, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Xuân Mai).

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình hiện đứng thứ 12/34 chi nhánh trong hệ thống về quy mô dư nợ và đứng đầu toàn hệ thống về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tín dụng. Sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục duy trì mạng lưới điểm giao dịch xã và lịch giao dịch như trước nhằm chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến người dân, tiết giảm chi phí đi lại và đảm bảo sự giám sát của chính quyền cơ sở.

Hoạt động giao dịch xã được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, với hơn 97% giao dịch được thực hiện tại điểm giao dịch xã. Các thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi và kết quả hoạt động được công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, 9 tháng đầu năm 2025, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã góp phần tạo việc làm cho 16.397 lao động, hỗ trợ 764 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, sửa chữa 65.204 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng 234 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Các chương trình tín dụng ưu đãi này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp nhiều hộ dân đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, ở thôn Lập Vũ, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng để đầu tư xưởng may gia công quần áo xuất khẩu. Cùng vốn tích góp của gia đình, chị đã đầu tư hơn 30 máy may công nghiệp, tạo việc làm mới cho khoảng 30 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng, xưởng may của gia đình chị sản xuất được hơn 20.000 sản phẩm các loại, qua đó, không chỉ góp phần giúp gia đình chị cải thiện kinh tế, ổn định đời sống mà còn tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Ông Mai Công Chính, chủ trang trại ở thôn Lập Vũ, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình cũng được vay 100 triệu đồng từ Chương trình Giải quyết việc làm của NHCSXH. Ông Chính đầu tư xây dựng chuồng trại công nghiệp nuôi gà theo hướng VietGAP. Hiện tại, trang trại của ông đang có 7 máy ấp trứng, bình quân mỗi tháng cung ứng ra thị trường hơn 8 vạn con gà giống, giúp gia đình nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả nổi bật của NHCSXH tỉnh Ninh Bình trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.

Ông Trần Song Tùng đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đảm bảo hoạt động giao dịch ổn định, thông suốt.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xuân Mai