Cà Mau: Giảm nghèo gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

Những năm qua, cùng với triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau huy động hiệu quả nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chính sách an sinh. Nhờ đó, tỉnh Cà Mau đã giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo.

Giai đoạn 2021-2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ 1.896 hộ thoát nghèo (đạt 87,7% kế hoạch), đồng thời vận động mạnh mẽ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” để xóa nhà tạm, hỗ trợ sản xuất.

Mô hình nuôi tôm giúp người dân ở Cà Mau có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo (Ảnh Hoàng Vinh).

Gia đình bà Sơn Thị Tuyết Mai (xã Vĩnh Hậu) trước đây thuộc hộ nghèo. Bà Mai được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để chuyển đổi nghề. Trước đây gia đình bà chủ yếu làm thuê làm mướn nên thu nhập không ổn định. Kể từ khi được hỗ trợ nguồn vốn vay, vợ chồng bà chuyển sang nghề thu mua phế liệu. Nhờ chăm chỉ, biết tính toán làm ăn, giờ đây gia đình bà Mai chẳng những thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả trong ấp.

Cùng với hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau còn được hỗ trợ cây, con giống, tập huấn đào tạo nghề, tạo việc làm…, chủ động vươn lên ổn định cuộc sống.

Sau khi tham gia lớp tập huấn, đào tạo nghề chăn nuôi và được hỗ trợ 40 con vịt xiêm giống, gia đình bà Lâm Hòa Na (xã Vĩnh Hậu) đã xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi và liên tiếp tái đàn. Nhờ được tập huấn, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi nên bà Na biết cách phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm hiệu quả hơn. Nhờ vậy, việc chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Mặc dù công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, đến giữa tháng 7, toàn tỉnh Cà Mau vẫn còn 6.952 hộ khó khăn, trong đó 5.952 hộ cần hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2027, dự kiến giúp hơn 12.149 hộ cải thiện thu nhập, ổn định đời sống.

Theo Đề án, tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ 4.031 hộ nghèo, 6.574 hộ cận nghèo và 1.544 hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó hơn 1.200 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hình thức hỗ trợ gồm: cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất; đất sản xuất và vốn sản xuất - kinh doanh.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 622 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 241 tỷ đồng (ngân sách trung ương trên 127 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 113 tỷ đồng), vốn tín dụng ưu đãi hơn 321 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa trên 60 tỷ đồng. Kế hoạch giải ngân: năm 2025 trên 237 tỷ đồng, năm 2026 và 2027 mỗi năm hơn 193 tỷ đồng.

Đến hết năm 2027, tỉnh Cà Mau phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách khó khăn, ít nhất 70% hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2027 không chỉ là chính sách hỗ trợ ngắn hạn mà là giải pháp căn cơ để người dân tự vươn lên thoát nghèo. Tỉnh chú trọng phát triển sinh kế gắn với tiềm năng từng vùng, nhất là vùng ngọt hóa U Minh, vùng nuôi tôm - lúa, vùng ven biển, hải đảo; đồng thời khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu. Các ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mỗi đồng vốn hỗ trợ đến đúng người, đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả bền vững.

Xuân Mai