Trong 2 ngày 20-21/8, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược, chương trình và chính sách, pháp luật về thanh niên, bình đẳng giới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra) và đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên và bình đẳng giới thời gian qua từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Việc ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cùng các chương trình, chính sách liên quan đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ hiệu quả các nhóm dễ bị tổn thương.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Sự hợp tác này đã góp phần cùng Chính phủ và Bộ Nội vụ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện cho thanh niên với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nêu 3 định hướng cho các cấp, các ngành tập trung thực hiện: đổi mới tư duy phát triển; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "triển khai nhiệm vụ" sang "quản lý bằng kết quả và tác động chính sách"; xác định đầu tư cho thanh niên và thúc đẩy bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lam).

Để những định hướng trên thực sự đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương kiện toàn, tổ chức lại công tác quản lý nhà nước về thanh niên và bình đẳng giới phù hợp với tổ chức bộ máy mới; lồng ghép mục tiêu phát triển thanh niên và bình đẳng giới trong chính sách phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Đồng thời, cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên và chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành chương trình, kế hoạch của từng bộ, ngành, địa phương; quan tâm khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối và cơ chế phối hợp ở cấp xã nhằm bảo đảm cán bộ, công chức có đủ năng lực tham mưu, nắm bắt tình hình và kết nối các dịch vụ hỗ trợ; tăng cường quản lý bằng dữ liệu, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc chủ động của các cấp, các ngành, công tác quản lý nhà nước về thanh niên và bình đẳng giới sẽ tạo được bước chuyển thực chất, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, xây dựng xã hội công bằng, bao trùm, an toàn và nhân văn, thực hiện tốt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thanh Hà).

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận 6 chuyên đề liên quan đến triển khai thực hiện chiến lược, chương trình và chính sách, pháp luật về thanh niên, bình đẳng giới.

Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, cùng đại diện các bộ, cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ các địa phương giải đáp, làm rõ để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác thanh niên và bình đẳng giới.