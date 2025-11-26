Phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2026

Sáng 26/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe cùng đại diện các bộ, ngành và hơn 50 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), đặc biệt là mục tiêu số 5 liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới. Việt Nam vừa công bố Báo cáo quốc gia 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh - dấu mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy quyền phụ nữ.

Đây cũng là một trong các hoạt động hợp tác chiến lược giữa Hội LHPN Việt Nam và UN Women nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Lễ phát động (Ảnh: Hà Huyền).

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của giải thưởng trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Theo bà, năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam và thế giới kỷ niệm 30 năm Cương lĩnh Bắc Kinh và 25 năm Nghị quyết 1325 về Phụ nữ – Hòa bình – An ninh. Việt Nam cũng vừa đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phụ nữ và trẻ em đang đối mặt nhiều rủi ro trên không gian số.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn nhất quán coi bình đẳng giới là nhiệm vụ trọng tâm. Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu 2025 của WEF, Việt Nam đứng thứ 74/148 quốc gia – một vị trí cho thấy nỗ lực lớn của đất nước trong nhiều năm. Việt Nam cũng là thành viên Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025–2027, khẳng định uy tín và vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, bảo đảm phụ nữ tham gia nhiều hơn trong ba chuyển đổi chiến lược: chuyển đổi xanh – chuyển đổi số – phát triển nhân lực; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ xâm hại và thông tin sai lệch trên môi trường số.

Khẳng định vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh: “Tiến bộ về bình đẳng giới sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi báo chí - những tiếng nói có ảnh hưởng kể những câu chuyện truyền cảm hứng.

Giải thưởng này không chỉ là một cuộc thi. Đây là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc thách thức các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ báo chí mới - dũng cảm, thấu cảm, định hướng giải pháp và cam kết mang lại tiếng nói xứng đáng cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, giải thưởng năm 2026 tập trung vào 3 chủ đề lớn: phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số; và bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Đây đều là những lĩnh vực then chốt, phản ánh các thách thức mới trong bối cảnh xã hội chuyển động mạnh mẽ, đặc biệt là trong môi trường số.

Toàn cảnh Lễ phát động (Ảnh: Hà Huyền).

Các tác phẩm báo chí dự thi thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, đã được đăng tải từ ngày 1/12/2024 đến 30/3/2026, đáp ứng đúng tiêu chí của Giải và không vi phạm các quy định pháp luật. Các tác phẩm từng đạt giải ở cuộc thi báo chí khác sẽ không được tham dự. Mỗi cơ quan báo chí, tổ chức hoặc cá nhân được gửi tối đa 5 tác phẩm.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải A, 1 Giải B, 2 Giải C và 2 Giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí. Về giải tập thể, Ban Tổ chức trao 3 giải cho cơ quan gửi nhiều tác phẩm chất lượng và có đóng góp nổi bật. Tác phẩm dự thi gửi qua email: giaibaochibdg2026@gmail.com từ 27/11 đến 5/4/2026; lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

Bà Nguyễn Thị Tuyến nhận định báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thay đổi nhận thức, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, phản ánh trung thực nỗ lực của toàn xã hội và đề xuất các giải pháp thiết thực. Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 không chỉ tìm kiếm, tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên sáng tạo những sản phẩm báo chí có giá trị bền vững.

“Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ là bài báo hay phóng sự, mà còn là thông điệp mạnh mẽ thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành động trong cộng đồng”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.