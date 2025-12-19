Ngày 19/12, tại TPHCM, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chiến lược).

Đại diện các bộ ngành và Sở Nội vụ các địa phương tham dự hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết: “Chiến lược có những nội dung cụ thể nhằm xây dựng một thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân; có sức khỏe, có kỹ năng sống, có ý chí vươn lên và xung kích sáng tạo trong khoa học công nghệ tiên tiến, hình thành nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng được yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, sau 5 năm triển khai, Chiến lược bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng lưu ý về những hạn chế khi một số kết quả chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng do các nguyên nhân khách quan như tác động của đại dịch Covid-19, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị đại biểu tham dự hội nghị đóng góp các ý kiến bám sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch phù hợp triển khai công tác thanh niên trong thời gian tới.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh các kế hoạch cần phải bám sát 4 định hướng phát triển trụ cột theo 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị là: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Huyền, cán bộ cao cấp về thanh thiếu niên và Trưởng nhóm thanh thiếu niên, Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam, giới thiệu các tiêu chí đánh giá công tác thanh niên và khuyến nghị áp dụng tiêu chí trên để đánh giá các kế hoạch, chương trình hành động mang lại hiệu quả gì cho thanh niên.

Theo bà Huyền, Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam bắt đầu hỗ trợ công tác thanh niên từ năm 2015, khi lực lượng thanh niên của Việt Nam đạt tỷ lệ dân số vàng, để hỗ trợ Việt Nam khai thác tối đa lợi tức dân số học trong giai đoạn này.

Việc đánh giá hiệu quả của công tác thanh niên rất quan trọng vì sau mỗi lần đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có căn cứ để đưa ra các kế hoạch phù hợp, thực hiện tốt hơn công tác thanh niên.

“Thanh niên là nhóm dân số rất năng động, thay đổi liên tục nên cần đánh giá liên tục để có giải pháp phù hợp với nhóm dân số này”, bà Nguyễn Thị Huyền nêu nguyên lý.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và bình đẳng giới, Bộ Nội vụ, báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả 5 năm (2021-2025) thực hiện Chiến lược và phương hướng, nhiệm vụ của 5 năm tiếp theo (2026-2030).

Bà Hải Anh nhấn mạnh đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong Chiến lược và khó khăn trong tình hình mới, khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ nội dung báo cáo trên, đại diện các bộ ngành và địa phương trao đổi, làm rõ hơn về kết quả thực hiện Chiến lược trong 5 năm qua, chia sẻ những vướng mắc khi triển khai và thảo luận về các phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.