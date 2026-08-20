Bắc Ninh lên tiếng về danh sách sáp nhập tiếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Mới đây, mạng xã hội lan truyền phương án tiếp tục sáp nhập xã, phường tại Bắc Ninh. Cụ thể, thông tin được đưa ra là sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường hiện nay xuống còn 34 đơn vị, kèm theo đó là tên gọi mới của các xã sau sắp xếp.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương khẳng định thông tin lan truyền trên là thất thiệt, không chính xác.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính. Song theo ông Phương, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Sở Nội vụ không xây dựng bất kỳ đề án nào liên quan đến việc tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường.

Bắc Ninh không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.

Theo Nghị quyết, 12 xã hiện nay được chuyển thành phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Với việc này, Bắc Ninh vẫn có tổng cộng 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.