Bắc Ninh lên tiếng về danh sách sáp nhập tiếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị
(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương khẳng định phương án tiếp tục sáp nhập xã, phường đang được lan truyền không chính xác.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền phương án tiếp tục sáp nhập xã, phường tại Bắc Ninh. Cụ thể, thông tin được đưa ra là sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường hiện nay xuống còn 34 đơn vị, kèm theo đó là tên gọi mới của các xã sau sắp xếp.
Liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương khẳng định thông tin lan truyền trên là thất thiệt, không chính xác.
Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp, chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính. Song theo ông Phương, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Sở Nội vụ không xây dựng bất kỳ đề án nào liên quan đến việc tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường.
Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.
Theo Nghị quyết, 12 xã hiện nay được chuyển thành phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Với việc này, Bắc Ninh vẫn có tổng cộng 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.
Cụ thể, phường Yên Phong được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Yên Phong. Phường mới giáp Tam Đa, Tam Giang, Tam Sơn, Tiên Du, Văn Môn, Xuân Cẩm và Yên Trung.
Phường Tiên Du được thành lập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tiên Du, giáp Đại Đồng, Liên Bão, Tam Đa, Tam Sơn, Võ Cường và Yên Phong.
Phường Chi Lăng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Chi Lăng. Các đơn vị hành chính cấp xã giáp phường gồm Bồng Lai, Đông Cứu, Mão Điền, Nam Sơn, Phương Liễu và Tân Chi.
Phường Phù Lãng được thành lập từ xã Phù Lãng, giáp Cảnh Thụy, Cao Đức, Đào Viên, Đồng Việt, Nhân Thắng, Yên Dũng và thành phố Hải Phòng.
Phường Lương Tài được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số xã Lương Tài. Phường giáp Gia Bình, Lâm Thao, Nhân Thắng, Trung Chính và Trung Kênh.
Phường Gia Bình được thành lập từ xã Gia Bình, giáp Đại Lai, Đông Cứu, Lâm Thao, Lương Tài, Mão Điền, Nhân Thắng và Trạm Lộ.
Phường Nhân Thắng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Nhân Thắng. Phường mới giáp Cao Đức, Đại Lai, Đào Viên, Gia Bình, Lương Tài, Phù Lãng và Trung Kênh.
Phường Hiệp Hòa được thành lập từ xã Hiệp Hòa, giáp Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, Tự Lạn, Vân Hà, Xuân Cẩm và Yên Trung.
Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Bố Hạ. Phường giáp Đồng Kỳ, Kép, Phúc Hòa, Tiên Lục, Yên Thế và tỉnh Lạng Sơn.
Phường Lạng Giang được thành lập từ xã Lạng Giang, giáp Bảo Đài, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh và Tiên Lục.
Phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Kép. Phường mới giáp Bảo Đài, Bố Hạ, Lạng Giang, Tiên Lục và tỉnh Lạng Sơn.
Cuối cùng, phường Lục Nam được thành lập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Lục Nam, giáp Bảo Đài, Bắc Lũng, Đông Phú, Nghĩa Phương, Phượng Sơn và Tân Dĩnh.