Tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sĩ dưới giếng ở TPHCM

Chiều 19/8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong 3 ngày đào tìm tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.000m3 đất, đào sâu khoảng 10m và mở rộng phạm vi hơn 10m quanh khu vực miệng giếng. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Ngay sau khi phát hiện hài cốt, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; bảo đảm việc thu thập, bảo quản, bàn giao hài cốt và di vật được tiến hành chặt chẽ, trang nghiêm.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó, theo thông tin do chính quyền xã Thường Tân và người dân địa phương cung cấp, khu mộ tập thể này có 5 liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Căn cứ các tài liệu, dấu hiệu tại hiện trường và thông tin từ nhân chứng, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong các năm 1968 và 1970.

Nhiều năm qua, người dân địa phương thường xuyên hương khói và mong muốn sớm tìm thấy hài cốt các liệt sĩ để đưa về an táng, đoàn tụ với gia đình.

Việc hoàn thành tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.